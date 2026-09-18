Wyciągnęli tonącego z wody i przetransportowali na drugi brzeg. W Świerkocinie odbyły się ćwiczenia służb ratowniczych.

Nurkowie, wodniacy oraz grupa ratownictwa wysokościowego ruszyła na pomoc osobie, która wpadła do Warty w Świerkocinie – to na szczęście nie prawdziwe zdarzenie, lecz ćwiczenia grup ratowniczych.

Zrealizowano dwa scenariusze: jeden zakładał ewakuację osób w trakcie powodzi, a drugi, rozwinięcie liny asekuracyjnej przez rzekę i dotarcie do poszkodowanego znajdującego się w wodzie – mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskich strażaków.

Obecnie lubuskie służby dysponują nowoczesnym, profesjonalnym sprzętem, dzięki któremu łatwiej i skuteczniej można prowadzić podobne działania – przyznaje Piotr Wiliński, Naczelnik Wydziału Planowania Operacyjnego w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie.

Działania prowadzone w wodzie należą do jednych z trudniejszych, z jakimi mierzą się służby ratunkowe – dodaje Michał Stokop z Komendy miejskiej PSP w Gorzowie.

Dzisiejsze działania podsumowały pięciodniowe szkolenie strażaków prowadzone w ramach akcji „Wędrzyn – Jesień 2026”.