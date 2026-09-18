Polska i Ukraina będą partnerami w ramach tzw. koalicji antybalistycznej – ogłosił w piątek (18 września) prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu podkreślił, że „teraz jest już jasne, że Polska jest częścią tej inicjatywy”.

Teraz budujemy koalicję antybalistyczną, stworzymy europejski system antybalistyczny, jestem o tym przekonany na 100 proc. Będziemy o tym rozmawiali z Donaldem i będziecie tam mile widziani, będziemy tam partnerami

– powiedział prezydent Ukrainy.

Szef polskiego rządu podziękował Zełenskiemu za jego deklarację w sprawie udziału Polski w koalicji. Dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z dziewięcioma partnerami europejskimi, wśród których nie znalazła się Polska, „doszło do pewnego nieporozumienia”.

Teraz już jest jasne, że Polska również jest częścią tej inicjatywy

– podkreślił Tusk.

Zełenski i Tusk spotkali się w piątek na zachodzie Ukrainy na szczycie regionalnych przywódców. Prezydent Ukraiński ogłosił na nim powołanie nowego regionalnego formatu, Karpackiej Ósemki (C8).

W lipcu podczas spotkania Koalicji Chętnych w Paryżu zawiązana została tzw. koalicja antybalistyczna, której celem jest budowa nowych zdolności do obrony przed pociskami balistycznymi. Koalicję zawiązała Ukraina z dziewięcioma partnerami europejskimi – Francją, Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Holandią, Norwegią, Danią i Szwecją.

Pytany wówczas o brak Polski w koalicji premier Tusk stwierdził, że koalicja ta ma charakter przemysłowy i zgłaszały się firmy, „które są gotowe wnieść swój potencjał do tej koalicji”. Jeśli chodzi o polskie przedsiębiorstwa – dodał Tusk – te „analizują swoje możliwości”.

Jeśli będzie gotowa oferta przemysłowa ze strony polskich firm, to przystąpimy do tej koalicji

– mówił w lipcu Tusk.