Silniki do czołgów K2 oraz pojazdów towarzyszących będą serwisowane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu – ogłosili w czwartek (17 września) przedstawiciele MON i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Ich zdaniem możliwość serwisowania w Polsce koreańskiego sprzętu m.in. wzmocni bezpieczeństwo Polski.

Pierwsza umowa na dostawę do Polski 180 wyprodukowanych w Korei czołgów K2 została podpisana w lipcu 2022 r. Z kolei w sierpniu 2025 r. podpisano kontrakt na dostawę 180 kolejnych czołgów K2, w tym 116 czołgów w konfiguracji K2GF w latach 2026-28 i 64 czołgów w konfiguracji K2PL w latach 2028-30. Na mocy porozumienia 61 spośród 64 czołgów w spolonizowanej wersji K2PL ma powstać w zakładach Bumar-Łabędy SA. Pod koniec kwietnia Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała umowę podwykonawczą z południowokoreańskim Hyundai Rotem na produkcję oraz serwis czołgów K2 w Polsce.

Wiceszefowa MON: w poznańskich zakładach będą także serwisowane silniki pojazdów towarzyszących

W Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu będą serwisowane silniki do czołgów K2

– ogłosiła w czwartek (17 września) wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

Polityk zaznaczyła, że ponad 200 maszyn tego typu trafiło już do Polski. Dodała, że w poznańskich zakładach będą także serwisowane silniki pojazdów towarzyszących, zamówionych razem z K2.

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Bezpieczeństwo i gospodarka. Dobre wiadomości dla Poznania – silniki do czołgów K2 będą tutaj serwisowane. To dobra informacja dla przyszłych Wielkopolskich Zakładów Pancernych im. Hipolita Cegielskiego, ale też dla naszego bezpieczeństwa – serwisowanie w Polsce to wzmacniane… pic.twitter.com/nEPDka0AuB — Magdalena Sobkowiak (@magdasobkowiak) September 17, 2026

Zaznaczyła przy tym, że „miejsce serwisowania” nie jest bez znaczenia dla kwestii bezpieczeństwa.

To, że możemy robić to u nas, w Polsce, że nie wymaga to dodatkowego czasu, kiedy sprzęt jest gdzieś odsyłany, tylko wszystko można zrobić tutaj, na miejscu, wzmacnia naszą odporność i wzmacnia nasze bezpieczeństwo

– powiedziała.

Prezes Hyundai Rotem Europe Kyung Tae Kang zaznaczył, że „nawiązana mimo wielu przeszkód relacja” między stroną polską a koreańską będzie szczególnie pielęgnowana.

Będę dokładał wszelkich starań, aby znaleźć realne sposoby na rozwój polskiego przemysłu obronnego

– zapewnił.

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz wskazał z kolei, że decyzja o serwisowaniu silników K2 w Poznaniu ma „o wiele głębszy wymiar”, wpisujący się w ideę stworzenia Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego, które mogą w przyszłości m.in. współprodukować Ciężki Bojowy Wóz Piechoty Niedźwiedź, czy wozy towarzyszące dla BWP Borsuk.

W czerwcu w Poznaniu podpisano list intencyjny ws. utworzenia Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego. Nowy podmiot ma powstać z połączenia poznańskich Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych (WZM) oraz firmy H. Cegielski-Poznań S.A (HCP).

WZM to spółka, która zajmuje się m.in. modernizacją, modyfikacją, naprawami czołgów oraz innych gąsienicowych i kołowych pojazdów opancerzonych. W zakładach są serwisowane m.in. czołgi Abrams i Leopard. Natomiast działalność firmy HCP skupia się obecnie na produkcji konstrukcji stalowych, części zamiennych do silników oraz świadczeniu usług serwisowych. Większościowym akcjonariuszem przedsiębiorstwa jest Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

Zakładamy dzisiaj, że pierwszy kwartał 2028 r. to będzie moment fizycznego połączenia i utworzenia Wielkopolskich Zakładów Pancernych Hipolita Cegielskiego

– zadeklarował w rozmowie z dziennikarzami prezes Leszkiewicz.

Prezes zarządu Zakładów H. Cegielskiego i prezes zarządu, dyrektor generalny Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych w Poznaniu Grzegorz Szkaradek powiedział dziennikarzom, że w tym roku w poznańskich zakładach silniki do K2 jeszcze nie będą serwisowane.

Musimy się przygotować, musimy odpowiednio odseparować to, co dzieje się dla silników np. Leopardów

-zastrzegł.

Szkaradek: wraz z nowymi zadaniami WZM potrzebują zwiększenia zatrudnienia

Dodał, że wraz z nowymi zadaniami WZM potrzebują zwiększenia zatrudnienia. Wskazał, że firma przygotowuje się do budowy trzech nowych hal, które pozwolą na przeniesienie produkcji z zakładów HCP na poznańskiej Wildzie.