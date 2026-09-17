RCB: alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, zagrożenie atakiem z powietrza

Mieszkańcy powiatów w woj. lubelskim i podkarpackim otrzymali w czwartek (17 września) alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Nieco wcześniej DORSZ poinformowało, że w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

SMS o treści: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” otrzymali mieszkańcy powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim.

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!?Uwaga! Alert RCB!? „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów.” Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj: ??podkarpackiego (Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski,… pic.twitter.com/iZvedDJdQz — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 17, 2026

W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.

Nieco wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z uderzeniami wykonywanymi przez Rosję „za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”.

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?? Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Zgodnie z obowiązującymi… pic.twitter.com/McCpQBwUkJ — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 17, 2026

DORSZ podkreśliło, że podjęte działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Zapewniono, że Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe mu siły i środki „pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.

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PANSA: lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w czwartek (17 września), że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Samoloty wojskowe zostały poderwane w związku z atakami Rosji na terenie zachodniej Ukrainy.

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze

– poinformowała PANSA we wpisie na platformie X.

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