RCB: alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, zagrożenie atakiem z powietrza
Mieszkańcy powiatów w woj. lubelskim i podkarpackim otrzymali w czwartek (17 września) alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Nieco wcześniej DORSZ poinformowało, że w związku z atakami Rosji na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
SMS o treści: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” otrzymali mieszkańcy powiatów w województwach lubelskim i podkarpackim.
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!?Uwaga! Alert RCB!?
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów.”
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj:
??podkarpackiego (Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski,… pic.twitter.com/iZvedDJdQz
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 17, 2026
W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.
Nieco wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w związku z uderzeniami wykonywanymi przez Rosję „za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej”.
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?? Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.
Zgodnie z obowiązującymi… pic.twitter.com/McCpQBwUkJ
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 17, 2026
DORSZ podkreśliło, że podjęte działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.
Zapewniono, że Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe mu siły i środki „pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji”.
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PANSA: lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w czwartek (17 września), że w związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze. Samoloty wojskowe zostały poderwane w związku z atakami Rosji na terenie zachodniej Ukrainy.
W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze
– poinformowała PANSA we wpisie na platformie X.
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W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze https://t.co/6R4lomcj2Y
— PANSA (@PANSA_PL) September 17, 2026