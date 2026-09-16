Najlepiej zaszczepić się przed rozpoczęciem sezonu grypowego – radzą specjaliści. Wrzesień jest dobrym momentem, aby zabezpieczyć się przed grypą lub złagodzić jej skutki, jeśli zachorujemy. Szczepienia przeciw grypie dla dorosłych można wykonać m.in. w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach, które realizują szczepienia.

Mówi Joanna Branicka, rzeczniczka lubuskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze:

Obecnie do programu szczepień włączyły się 63 apteki. Ich wykaz jest dostępny w serwisie pacjent.gov.pl. Dane Centrum e-Zdrowia pokazują, że w sezonie infekcyjnym 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło ponad 55 tysięcy mieszkańców województwa lubuskiego, najczęściej są to seniorzy.