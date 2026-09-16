Dziś w audycji „Książki, Ludzie, Historie” spotkanie z Sylwią Winnik, autorką książki „Ocalona”.

Porozmawiamy o historiach, które stały się punktem wyjścia do napisania tej książki, ale też szerzej o twórczości autorki, o tym, skąd czerpie tematy, jak pracuje nad kolejnymi opowieściami i co w pisaniu jest dla niej najważniejsze.

Będzie również o literackich marzeniach oraz planach na przyszłość.

„Książki, Ludzie, Historie” – zapraszamy na 103 i 106 FM po godz. 12.

Od godz. 12:10 czekamy na Państwa telefony: 68 324 22 55 i 68 324 35 33 oraz na komentarze.