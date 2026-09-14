Co sprawia, że niektóre prorosyjskie treści wyświetlają się nam w mediach społecznościowych? Kto i w jaki sposób je promuje? O tym w dzisiejszej audycji:
Co sprawia, że niektóre prorosyjskie treści wyświetlają się nam w mediach społecznościowych? Kto i w jaki sposób je promuje? O tym w dzisiejszej audycji:
Ponad 84 proc. uczestniczek polskiego badania opowiedziało się za wprowadzeniem urlopu menstruacyjnego. Najczęściej popierały go kobiety, którym miesiączka wyraźnie utrudniała...
Marian Kmita - dyrektor do spraw sportu telewizji Polsat, który dotychczas był jednym z wiceprezesów - został wybrany przez zarząd...
Piłkarze Stilonu Gorzów zremisowali u siebie 3:3 z Zagłębiem Lubin w 6. kolejce Centralnej Ligi Juniorów U17. Gorzowianie prowadzili 2:0...
Papież Leon XIV kończy w poniedziałek (14 września) 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską, gdzie otworzy wystawę prac. W...
W marcu 2026 r. blisko 1,5 mln osób w Polsce wykonywało pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych. 20,3...
Mieszane sztuki walki od lat przyciągają do klubów kolejne roczniki – również w Lubuskiem, gdzie sekcje MMA i grapplingu działają...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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