Z powodu kolejnej aktywności wulkanu Etna na Sycylii wstrzymano do poniedziałku do godziny 16 przyloty na lotnisko w Katanii – poinformowała dyrekcja największego portu lotniczego na tej włoskiej wyspie.

Trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny, w wyniku której powstała chmura o wysokości 4 km. Sytuacja jest monitorowana przez obserwatorium Instytutu Geofizyki i Wulkanologii.

Zamknięta została jedna ze stref przestrzeni powietrznej wokół wulkanu. Na razie do godziny 16. Przyloty wstrzymano.

W pierwszej połowie sierpnia wyjątkowo długa aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego paraliżu całego lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów.