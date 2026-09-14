Gościem Sławomira Kordyjalika jest Mariusz Stokłosa – starosta nowosolski
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Mariusz Stokłosa – starosta nowosolski
18 września rozpocznie się trzydniowe święto Żagania. Po raz 30 miasto będzie się bawić podczas Jarmarku Świętego Michała. Organizatorzy przygotowali...
W poniedziałek (14 września) o godzinie 13 w Warszawie zbierze się zarząd PKOl. Będzie to kontynuacja wtorkowego posiedzenia prezydium zarządu,...
Polska nadal pozostaje największym źródłem przekazów pieniężnych wysyłanych przez Ukraińców do kraju. Ale udział naszego kraju w całości przekazów maleje....
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Ewa Dominiak, prezes ZNP w Gorzowie https://youtu.be/Z2w4DvFSVyU
Chicago Fire przegrało u siebie z New England Revolution 1:2 (0:1) w meczu piłkarskiej Major League Soccer. W pokonanym zespole...
Żarski powiat rozpoczął modernizację drogi numer 1098F w miejscowości Nabłoto. Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę dwóch odcinków o łącznej długości...
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