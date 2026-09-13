Dziś ostatni dzień tegorocznego Winobrania w Zielonej Górze. W centrum miasta nadal będzie można korzystać z winobraniowych atrakcji.

O godzinie 10 na Placu Teatralnym rozpoczną się występy zielonogórskich formacji tanecznych w ramach wydarzenia „Zielona Góra tańczy”.

Od 10 do 17 czynne będą Miasteczko Winiarskie oraz Jarmark Winobraniowy. To ostatnia okazja, by spotkać się z lubuskimi winiarzami i zrobić winobraniowe zakupy.

O 10.30 zaplanowano spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry. Chętni będą mogli także wybrać się WinoBusami do lubuskich winnic. Pierwsze kursy ruszą już o 9.

Na sportowo zakończy się Turniej Tenisowy Kobiet Polski Zachodniej, a przez cały dzień (do 22) będzie można korzystać także z lunaparku.

Tegoroczne Winobranie zakończy się dziś po dziewięciu dniach wydarzeń, koncertów i spotkań z lubuskimi winiarzami.

Więcej informacji znajdziecie na stronie >>https://winobranie.zgora.pl/<<.