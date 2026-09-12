Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało w sobotę (12 września) alert do osób na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec – podał DORSZ.

RCB rozesłało alert o treści: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty”. Alert obowiązuję do odwołania.

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!?Uwaga! Alert RCB!?

"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."

Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/Vsayl0hxmd — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 12, 2026

Jak podało RCB, alert otrzymały osoby przebywające w woj. lubelskim (powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski).

W woj. podkarpackim alert obowiązuje zaś w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, podniesiona została gotowość wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP.

W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, realizujący zadania związane z monitorowaniem sytuacji i zapewnieniem bezpieczeństwa. Działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie w rejonach przyległych do obszarów objętych rosyjskimi uderzeniami

– podał DORSZ.

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?? Informujemy, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, podniesiona została gotowość wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP. W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy… pic.twitter.com/wyw0Gq6RbZ — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 12, 2026

Jednocześnie DORSZ podkreśla, że stale monitoruje sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.