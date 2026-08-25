Będą 2 miliony złotych wsparcia od miasta dla Falubazu – taką decyzję podjęto podczas dzisiejszej sesji rady miasta. Po długiej dyskusji radni ustalili, że pieniądze zostaną przekazane w formie konkursu. Dodatkowe środki trafią także do Zastalu i Lechii w wysokości 1,1 miliona złotych do podziału.

Jak mówi Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry, wsparcie klubu żużlowego jest jednorazowe:

Zdaniem Andrzeja Chłopka, przewodniczącego miejskiej komisji budżetu i finansów (KO), miasto powinno dążyć do sprzedaży swoich akcji w Falubazie:

– Oczekuję od klubu rzetelnego przedstawienia planu naprawczego – zaznacza radny Grzegorz Maćkowiak z Prawa i Sprawiedliwości:

– Oprócz pieniędzy dla Falubazu, należy także pamiętać o wsparciu innych zielonogórskich klubów – dodaje radny Wiesław Kuchta z klubu Zielona Razem:

„Za” udzieleniem wsparcia finansowego Falubazowi zagłosowało 22 dwóch radnych, przeciw byli Robert Górski i Paweł Wysocki.