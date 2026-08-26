Zielonogórscy radni zdecydowali o zabezpieczeniu 2 mln zł na konkurs dotyczący wsparcia sportu profesjonalnego. Pieniądze mają trafić do Falubazu Zielona Góra i pomóc w ustabilizowaniu sytuacji finansowej klubu przed wejściem nowego inwestora.

Jak zapowiedział dziś w Radiu Zielona Góra Robert Kornalewicz, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Zielona Góra, inwestor ma przejąć zdecydowaną większość udziałów w Falubazie. Ma posiadać 85 proc. akcji, co pozwoli mu mieć decydujący wpływ na funkcjonowanie klubu żużlowego:

Nazwy inwestora na razie nie ujawniono. Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o zielonogórską firmę BOLL.

Miasto zamierza również wesprzeć dwa pozostałe zawodowe kluby – Lechię i Zastal. Na ten cel przeznaczy 1,1 mln zł, także w formie konkursu.

Robert Kornalewicz był dziś gościem porannej rozmowy w Radiu Zielona Góra. Jej zapis dostępny jest na rzg.pl.