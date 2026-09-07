Babimost znalazł się w gronie 11 lubuskich samorządów, które otrzymały promesy na remonty Orlików. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje program „Orlik 2012”, w ramach którego obiekty sportowe są modernizowane lub rozbudowywane o dodatkowe elementy.

– Nasz Orlik, który znajduje się przy kompleksie sportowym Olimpia cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Dlatego remont należy się mu od dawna – mówi Genowefa Materna z urzędu miasta w Babimoście.

Procedura wyłaniania wykonawcy zakończona podpisaniem umowy powinna zakończyć się do grudnia. Prace modernizacyjne na Orlimu w Babimoście rozpoczną się więc wiosną przyszłego roku.