Napastnik Bayernu Monachium, Brytyjczyk Harry Kane został wybrany Piłkarzem Roku w plebiscycie magazynu „Kicker”. Jego klubowy szkoleniowiec Belg Vincent Kompany został wybrany Trenerem Roku. Piłkarką Roku została Giulia Gwinn, także reprezentująca barwy FC Bayern.

33-letni napastnik zdobył 272 głosy, wyprzedzając francuskiego kolegę z drużyny, Michaela Olise – 203 głosy. Na trzecim miejscu, ze znaczną stratą, uplasował się reprezentant Niemiec Deniz Undav (61 głosów) z VfB Stuttgart. W głosowaniu, w którym wzięło udział 656 członków Stowarzyszenia Niemieckich Dziennikarzy Sportowych (VDS), Kane został doceniony za znakomity sezon, w którym strzelił 61 goli w 51 oficjalnych meczach dla piłkarskiego mistrza Niemiec.

Kane: to był najlepszy sezon w mojej dotychczasowej karierze

To był najlepszy sezon w mojej dotychczasowej karierze

– powiedział Kane w minioną środę, gdy po raz drugi w karierze odebrał nagrodę „Złotego Buta” dla najlepszego strzelca w Europie.

W wyborach najlepszego trenera również zwyciężył faworyt. Na 40-letniego Kompany’ego oddano 314 głosów. Za nim uplasowali się zwycięzca sprzed roku Julian Schuster (87) z SC Freiburg oraz Sebastian Hoeness (53) z VfB Stuttgart, finalisty Pucharu Niemiec.

Drogi Vincencie, serdecznie gratuluję Ci tytułu Trenera Roku, jest on w pełni zasłużony

– powiedział Schuster, zwracając się do Belga.

Obrończyni Bayernu Monachium 27-letnia Gwinn w poprzednim roku dzieliła pierwsze miejsce z bramkarką Ann-Katrin Berger, tym razem triumfowała samodzielnie. Otrzymała 106 głosów, wyprzedzając nieznacznie swoją koleżankę z drużyny, Klarę Buehl (94). Na trzecim miejscu uplasowała się Jule Brand (82) z Olympique Lyon.

Zwycięstwo Gwinn jest pewnym zaskoczeniem, ponieważ w poprzednim sezonie zmagała się z kontuzjami, a zajmująca drugie miejsce Buehl wyróżniała się zarówno w barwach Monachium, jak i w reprezentacji narodowej.