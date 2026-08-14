Dziś wieczorem (14 sierpnia) wielkie żużlowe emocje w derbach Ziemi Lubuskiej.
Falubaz Zielona Góra podejmie na swoim torze Stal Gorzów To jedno z tych spotkań, na które kibice czekają przez cały sezon. A jak zakończy się dzisiejszy pojedynek i czy gorzowscy zawodnicy dadzą swoim kibicom powody do radości? Zapytaliśmy o to mieszkańców Gorzowa:
Początek meczu Falubaz Zielona Góra – Gezet Stal Gorzów dziś o 20.30. Transmisja z meczu na naszej antenie.
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