Gościem Sławomira Kordyjalika jest Hubert Haegenbarth – dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Hubert Haegenbarth – dyrektor Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost
Nowy, a zarazem nowoczesny ambulans medyczny z napędem na cztery koła trafi krótce do Szpitala im. Ryszarda Rzepki w Sulechowie....
Babimost znalazł się w gronie 11 lubuskich samorządów, które otrzymały promesy na remonty Orlików. Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje program...
Pasażerowie coraz chętniej wybierają lotnisko w Babimoście - mówi w Radiu Zachód Hubert Haegenbarth. Statystyki pokazują, że liczba pasażerów rośnie z...
Wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt nie muszą przełożyć się na partyjne poparcie w skali całych Niemiec. To opinia prezesa Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. ...
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Czesław Fiedorowicz, prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” https://youtu.be/ZeXxvQ_ar7s
Po wizytach przedstawicieli prezydenta USA w Moskwie i Kijowie Donald Trump ma przeprowadzić w poniedziałek rozmowy telefoniczne z przywódcą Rosji...
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