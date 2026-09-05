Bieg sztafetowy, pokonanie toru przeszkód czy wiązanie węzłów – to tylko niektóre z konkurencji z którymi zmagali się uczestnicy XI Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.

W zajęciach wzięło udział 9 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z lokalnych jednostek OSP.

– Każdy z nas chce zostać profesjonalnym strażakiem – podkreślają Szymon Sielewicz oraz Szymon Banachowicz z OSP Trzebiechów:

O szczegółach zawodów mówi mł.bryg. Piotr Kowalski, oficer prasowy PSP w Zielonej Górze:

– Zależy nam na tym, aby młodzież uczyła się wielu ważnych czynności – zaznacza Filip Filipczak, opiekun zespołu z OSP Klenica:

Zawody odbyły się na terenie Zespołu Edukacyjnego nr 4 w Drzonkowie. Najlepsze zespoły wystąpią w finale na szczeblu wojewódzkim.