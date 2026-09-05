Kilkudziesięciu policjantów każdego dnia, a w weekendy nawet ponad stu, będzie dbać o bezpieczeństwo podczas tegorocznego Winobrania.

– Na ulicach miasta pojawią się między innymi patrole piesze, rowerowe i motocyklowe oraz policjanci z psami służbowymi. Funkcjonariusze będą zabezpieczać koncerty, jarmark, korowód oraz wydarzenia sportowe i kulturalne – mówi podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa zielonogórskich policjantów:

Policja przypomina też o zasadach dotyczących alkoholu. Podczas Winobrania można go spożywać tylko w wyznaczonych miejscach. Za picie alkoholu w miejscu niedozwolonym grozi mandat do 100 zł. Z kolei za zakłócanie porządku, zaśmiecanie czy inne wykroczenia związane z zachowaniem po alkoholu mandat może wynieść nawet 500 zł:

Zielonogórskich funkcjonariuszy wspierać będą policjanci z innych komend, a także funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Gorzowa Wielkopolskiego i słuchacze Szkoły Policji w Katowicach. Bezpieczeństwo podczas Winobrania będzie dodatkowo monitorowane przez miejski system kamer.