Jedną z osób przesłuchanych w sprawie niedopuszczania sędziów TK do orzekania jest szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki – poinformowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej.

Na przesłuchanie w charakterze świadka został dziś wezwany Karol Nawrocki. Prezydent został poproszony o wybranie miejsca i terminu.

Prokurator Anna Adamiak mówiła w TVP Info, że prokuratura ma doświadczenie we współpracy z prezydentem, ponieważ toczy się postępowanie w Gdańsku:

Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie w kwietniu. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyli dwaj sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Czworo sędziów niedopuszczonych do orzekania to: Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz, Anna Korwin-Piotrowska oraz Maciej Taborowski.

W sprawie przesłuchano już ponad 40 świadków, wśród nich pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego.