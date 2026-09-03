Dwóch obywateli Indii odpowie za serię kradzieży w jednym z zielonogórskich marketów. Policjanci ustalili, że łącznie dokonali co najmniej dziesięciu takich czynów.

Mężczyźni w wieku 26 i 36 lat zostali zatrzymani po kradzieży towarów o wartości blisko tysiąca złotych. Wśród skradzionych produktów były między innymi alkohol, elektronika, kosmetyki i artykuły spożywcze.

Analiza monitoringu pozwoliła ustalić, że wcześniej dokonali w tym sklepie dziewięciu innych kradzieży.

Obywatele Indii zostali przekazani Straży Granicznej. Wobec obu wszczęto procedurę zobowiązania do powrotu, a decyzja przewiduje także zakaz ponownego wjazdu do Polski.