Nie ma podstaw, żeby Marcin Romanowski odpowiadał przed polskim sądem z wolnej stopy. Tak oceniła Prokuratura Krajowa, która nie poparła jego wniosku o wydanie listu żelaznego.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak powiedział, że jednym z warunków wydania listu żelaznego jest potwierdzenie, gdzie przebywa podejrzany:

Przemysław Nowak dodał, że nie ma gwarancji, iż podejrzany będzie się stawiał na wezwanie sądu lub prokuratora:

Wniosek byłego wiceministra sprawiedliwości w sprawie przyznania mu listu żelaznego trafił do warszawskiego sądu w ubiegłym tygodniu. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości.