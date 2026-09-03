Ważą się losy kandydata Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Sprawą zajmuje się od rana sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka. Jutro decyzję podejmą posłowie.

Kandydaturę byłego ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu przedstawił Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej:

Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości przypomniał słowa premiera Donalda Tuska, który mówił, że Maciej Berek to jego prawa ręka. Pytał o to Macieja Berka:

Członkowie komisji zaopiniują także kandydaturę zgłoszonego przez PiS po raz kolejny Artura Kotowskiego. Nowego sędziego Trybunału Sejm wybierze jutro. Wakat na tym stanowisku pojawi się 18 września. Wówczas dobiegnie końca kadencja sędziego Justyna Piskorskiego.