Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Magdalena Pera – Logdańska, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie
Gościem Krzysztofa Matusiaka jest Magdalena Pera – Logdańska, Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie
Ważą się losy kandydata Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka. Sprawą zajmuje się od rana sejmowa komisja sprawiedliwości...
Po rosyjskim ataku hybrydowym w Lipsku powraca presja na zaostrzenie zasad wydawania wiz turystycznych Rosjanom. Według niemieckich mediów jeden z...
W Słubicach rozpoczyna się przebudowa i rewitalizacja ulicy Kochanowskiego. To spore utrudnienie dla kierowców, ale i mieszkańców, bo parking przy...
W Żaganiu rozpoczęła się renowacja magistrali kanalizacyjnej przy ulicy Skarbowej. Roboty wykonywane są metodą bezwykopową. Wartość zadania to ponad 2...
Dobiega końca adaptacja i wyposażanie żłobka numer 2 przy ulicy Korczaka w Lubsku. Koszt inwestycji włącznie z utrzymaniem placówki przez...
Gmina Iłowa zakończyła pierwszy etap modernizacji stadionu przy ulicy Piaskowej. Inwestycja wykonywana była przy wykorzystaniu dofinansowania w wysokości 50 procent...
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