„Nie są to osoby z pierwszych stron gazet, ale zdaniem prokuratury posiadają kluczowe informacje na temat Zondacrypto” – w ten sposób minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odniósł się do zatrzymania przez policję i ABW trzech osób w związku ze śledztwem dotyczącym działalności upadłej giełdy kryptowalutowej.

Waldemar Żurek przekazał także, że nie będzie ujawniał bliższych danych osób zatrzymanych:

Prokuratura przekazała, że do zatrzymań doszło w miejscach zamieszkania tych osób, gdzie prowadzone są przeszukania, obejmujące również pomieszczenia gospodarcze.

Równolegle funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, na podstawie postanowienia prokuratora, weszli do pomieszczeń Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Celem tych działań jest zabezpieczenie dokumentacji, która może stanowić dowód w sprawie.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.