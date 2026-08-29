Finansowanie Konferencji CPAC przez Zondacrypto nie stanowiło konfliktu interesów – mówił Karol Nawrocki. Jako ówczesny kandydat na prezydenta brał udział w prawicowej konferencji podczas kampanii wyborczej.

Karol Nawrocki w Juracie odpowiadał dziennikarzowi na pytanie dotyczące finansowania wydarzenia przez upadłą giełdę kryptowalut. Prezydent zaznaczył, że służby podległe premierowi nikogo nie powiadomiły o nieprawidłowościach w Zondacrypto:

Nawrocki oświadczył również, że nigdy nie rozmawiał ani nie spotkał się z prezesem Zondacrypto Przemysławem Kralem. Powiedział, że nikt z ministrów jego kancelarii nie kontaktował się z przedstawicielem Zondacrypto przed pracami sejmowymi nad ustawą o kryptoaktywach.

W związku z aferą Zondacrypto prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na trzy miesiące. O areszt wnioskowała prokuratura po zakończeniu przesłuchania szefa PKOl. Szef PKOl został doprowadzony do sądu wczoraj wieczorem, posiedzenie aresztowe rozpoczęło się około północy i trwało do 5.00.

Podczas przesłuchania w prokuraturze Radosław P. nie przyznał się do zarzucanego czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.