Wiceminister obrony Cezary Tomczyk chce, żeby opinia publiczna poznała treść nagrań polityków PiS i prezesa PKOl w sprawie Zondacrypto. O tym, że prokuratura może posiadać takie taśmy, poinformował na antenie TVP Info dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski. To kolejny wątek w śledztwie dotyczącym wyprowadzenia pieniędzy klientów z giełdy kryptowalut.

Wiceminister obrony z Koalicji Obywatelskiej liczy na opublikowanie treści taśm:

Prezes PKOl Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych osób. Według śledczych odejrzany w zamian za obietnicę interwencji w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał od właściciela giełdy Przemysława Krala zegarek o wartości 170 tysięcy złotych.

Jak poinformował dziennikarz Radia Zet, nagrane zostały rozmowy prezesa PKOl z trzema politykami Prawa i Sprawiedliwości. Członkowie partii mieli lobbować za regulacjami korzystnymi dla Zondacrypto.

„To odpowiedzialność całego tego obozu, również prezydenta Nawrockiego, który wetował ustawę regulującą rynek kryptowalut” – skomentował Cezary Tomczyk.