Gościem Daniela Rutkowskiego jest Paweł Tymszan, wójt gminy Deszczno
Gościem Daniela Rutkowskiego jest Paweł Tymszan, wójt gminy Deszczno
Nad ranem doszło do wybuchu na dworcu w niemieckim Augsburgu. Ucierpiały dwie osoby. Trwa tam policyjna akcja. O szczegółach Adam...
Biblioteka-Centrum Kultury w Jasieniu rozpoczęła nabór do powstającej w placówce sekcji szachowej. Liczba miejsc jest ograniczona. Pierwsze darmowe zajęcia odbędą...
Gościem Sławomira Kordyjalika jest Małgorzata Gośniowska-Kola, radna województwa PiS https://youtu.be/fFOG5FOd-Y0
Wieża obserwacyjna nad Odrą w Górzycy została zdemontowana. Przez wiele lat drewniana konstrukcja służyła żołnierzom Wojsk Ochrony Pogranicza. Ostatnio jednak...
Wybrano skład członków nowej Rady Naukowej Parku Narodowego Ujście Warty. Przewodniczącym Rady został dr hab. Piotr Zduniak, profesor Uniwersytetu im....
W centrum Lubska zakończono przebudowę infrastruktury drogowej. Roboty poprzedzone były wymianą starej sieci wodociągowej. Inwestycja objęła kilka ulic w samym...
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Zielonej Górze "Radio Zachód S.A." w likwidacji w Zielonej Górze
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