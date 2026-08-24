Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas wzywa Izrael, żeby nie budował osiedla osadniczego E1, które rozdzieli Zachodni Brzeg na dwie części. Tymczasem rozlewa się tam fala przemocy wobec Palestyńczyków.

Komisja Europejska rozważa całkowity lub częściowy zakaz importu produktów pochodzących z żydowskich osiedli osadniczych, surowsze warunki eksportu do Izraela oraz ewentualne wprowadzenie ceł. – To nie są opcje przeciwko Izraelowi. To opcje przeciwko nielegalnym osiedlom, które podważyły rozwiązanie dwupaństwowe – mówi komisarz Kaja Kallas.

Na Zachodnim Brzegu wciąż niespokojnie. Siły izraelskie prowadzą liczne naloty na wsie, miasta i obozy dla uchodźców. Palestyńska agencja Wafa donosi o aresztowaniach, przeszukaniach domów i atakach osadników. Już piętnaście dni okupują oni trzy domy w Kusrze niedaleko Nablusu, blokując dostawy wody i drogi dojazdowe. Osadnicy wspierani są przez siły izraelskie. Wafa donosi, że siły izraelskie zajęły jeden z domów, żeby zmienić go w posterunek wojskowy. Zniszczyły przy tym rzeczy mieszkańców, w tym meble, wyrzucając je z okien.

Zatrzymany przez policję został 16-letni osadnik, który w sobotę został sfilmowany, jak bije kijem starszego mężczyznę po amputacji, poruszającego się o kulach. Mężczyzna stracił nogę rok temu, po tym jak został postrzelony przes szefa ochrony pobliskiego osiedla żydowskiego. Zatrzymany został również 17-latek, który filmował ten atak.