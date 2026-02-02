– To był dobry rok dla naszej czytelni – podkreślają przedstawiciele Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze. Placówka realizuje wiele projektów m.in. modernizację Muzeum Ilustracji Książkowej i Centrum Bibliotecznego dla dzieci. Większość z nich wykonywana jest z funduszy pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy.

Andrzej Buck, dyrektor wojewódzkiej biblioteki, zwraca uwagę na to, że placówka staje się coraz bardziej nowoczesna:

Zdaniem Przemysława Bartkowiaka, wicedyrektora biblioteki Norwida, mieszkańcy co raz chętniej sięgają po książki:

– Przygotowujemy się do kontynuacji ważnych wydarzeń – zapewnia Żaneta Cierach, wicedyrektor biblioteki Norwida:

W najbliższym czasie biblioteka Norwida planuje zakup kolejnego książkomatu oraz rozwijanie projektów związanych z digitalizacją archiwalnych treści.