Tuż przed wejściem do Biura Wystaw Artystycznych w Zielonej Górze będzie można oglądać wystawę fotografii Klubu Fotooko, działającego przy Zielonogórskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Ekspozycja tradycyjnie towarzyszy Winobraniu, a jej tegorocznym tematem są „Odbicia”.

– Fotografie pokazują odbicia w różnej formie – przede wszystkim jako lustrzane obrazy, które mogą zniekształcać rzeczywistość i tworzyć zupełnie nową perspektywę – mówi Wojciech Kozłowski, dyrektor BWA:

Wystawa jest również okazją do zaprezentowania podczas Winobrania twórczości lokalnego środowiska fotograficznego. Zdjęcia zostaną umieszczone na planszach przed wejściem do BWA, dzięki czemu będzie można oglądać je także podczas spaceru po mieście.

Ekspozycja zostanie otwarta 5 września o godzinie 17.00 i będzie dostępna do 13 września.