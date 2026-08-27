Nowy blok operacyjny gorzowskiego szpitala gotowy. Dziś, dziennikarze, po raz pierwszy mogli obejrzeć zakończona inwestycję. W budynku obok czterech nowoczesnych sal operacyjnych, mieści się także centralna sterylizatornia.

– Dla rozwijającego się intensywnie szpitala taka inwestycja była koniecznością, choć na realizację placówka miała zaledwie rok – mówi prezes szpitala Jerzy Ostrouch:

– Nowy blok to absolutny przeskok technologiczny – przyznaje Waldemar Gwozdowski, anestezjolog, koordynator bloków operacyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie:

– Jesteśmy pod wielkim wrażeniem. To europejski poziom lecznictwa – mówił marszałek województwa Sebastian Ciemnoczołowski:

Blok operacyjny ma ruszyć w ciągu miesiąca. Inwestycja została zrealizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy i kosztowa 80 mln złotych.

Zdjęcia i film nowego bloku operacyjnego znajdziecie na radiowym facebooku.