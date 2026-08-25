Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej Nowa Sól – Siedlisko, która kosztowała prawie 8 milionów złotych. Trasa w dużej części o nawierzchni asfaltowej prowadzi w większości po wale przeciwpowodziowym od mostu nad Odrą do ruin zamku. To inwestycja nowosolskiego starostwa, ale gmina dołożyła swoją cegiełkę, budując w Siedlisku promenadę. Na uroczystym otwarciu ścieżki był Marek Turowski.