W ostatnich miesiącach nastąpił istotny przełom w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto poinformował minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Prokuratura bada wątki, związane między innymi z finansowaniem przez Zondacrypto fundacji Zbigniewa Ziobry i fundacji Przemysława Wiplera.

„Postępowanie w sprawie ZondaCrypto ma charakter dynamiczny – pozyskiwane są nowe dowody, przeprowadzane kolejne czynności procesowe, a w ich wyniku dokonywane są nowe ustalenia, istotne dla pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy” – napisał prokurator generalny w wydanym komunikacie.

Jak podkreślił Waldemar Żurek, prokuratura weryfikuje informacje dotyczące możliwości popełnienia przestępstw w związku z finansowaniem przez ZondaCrypto m.in. fundacji byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także Telewizji Republika oraz jej prezesa Tomasza Sakiewicza. Sprawdzane są też informacje, dotyczące finansowania przez ZondaCrypto działań podejmowanych przez osoby pomagające zbiegłemu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu.

Minister sprawiedliwości zastrzegł, że z uwagi na dobro śledztwa prokuratura nie może na obecnym etapie wypowiadać się na temat stanu materiału dowodowego zgromadzonego w odniesieniu do tych wątków, jak również nie może ujawnić danych osób posiadających status podejrzanych w tym postępowaniu ani treści przedstawionych im zarzutów.

Waldemar Żurek dodał, że śledztwo Prokuratury Regionalnej w Katowicach połączono ze śledztwem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

W obu postępowaniach badane są bowiem okoliczności związane z założeniem i działalnością giełdy kryptowalutowej BitBay (następnie ZondaCrypto), które mogą mieć znaczenie dla wyjaśnienia zaginięcia założyciela ZondaCrypto – Sylwestra Suszka.