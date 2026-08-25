Nanga Parbat – przyciąga i kusi od lat, będąc marzeniem i zarazem przekleństwem wielu alpinistów, a nierzadko dramatyczne próby jej zdobywania doczekały się historii spisanych na kartach niejednej książki.

Jest kolejna, wydana przez Replikę „Nanga Parbat. Droga Doskonała”, autorstwa włoskiego alpinisty Daniele Nardiego oraz Alessandry Carati – pisarki i dziennikarki.

fot. .Nanga Parbat

fot. Daniele Nardi

fot. Daniele Nardi i Tom Ballard. Ich ostatnie zdjęcie z lutego 2019 r. podczas zimowej próby zdobycia Nanga Parbat (8126 m n.p.m. w Pakistanie)

20.30 Zapraszam