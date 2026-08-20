Jeszcze niedawno dom Sławomira Turskiego tętnił życiem. Wypełniał go śmiech dwóch córek, radosne szczekanie psów i zapach wspólnie przygotowywanych posiłków. Pan Sławek był filarem tej rodziny – czułym partnerem, obecnym ojcem i człowiekiem o „wielkim sercu”, na którego wsparcie zawsze można było liczyć. Wycieczki za miasto, spacery i prosta, codzienna obecność stanowiły jego cały świat. Wszystko pękło w jeden dzień. 6 grudnia 2025 roku zamiast świątecznej radości przyniósł dramat, który brutalnie rozbił dotychczasowe życie rodziny na tysiące kawałków.

W wyniku wypadku drogowego, nie z własnej winy doznał poważnego urazu kręgosłupa w odcinku szyjnym. W jednej chwili zaczął potrzebować całodobowej opieki, a stabilność ustąpiła miejsca strachowi o każdy kolejny dzień.

Dziś Pan Sławek toczy najważniejszą walkę w swoim życiu – walkę o powrót do żony i córeczek. Szansą na odzyskanie chociaż części dawnej sprawności i samodzielności jest intensywna, specjalistyczna rehabilitacja w Krakowie. Sławek nie poddaje się ani na moment, wykazując ogromną determinację, ale sama wola walki nie wystarczy. Barierą stają się ogromne koszty. Żona Basia, na co dzień nauczycielka Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Zielonej Górze organizuje kiermasze, lokalne zbiórki i szuka pomocy gdzie to możliwe. Do akcji włączyli się przyjaciele, bliscy oraz współpracownicy, jednak bez wsparcia ludzi o dobrych sercach ta walka będzie niezwykle trudna.

Rehabilitację Sławka można wspomóc tutaj: https://zrzutka.pl/c95rt9

Realizacja Łukasz Zalewski.