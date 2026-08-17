Oddział dla dzieci ze specjalnymi potrzebami powstanie w Przedszkolu Miejskim nr 1. Zacznie działać od września.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby najmłodszych w przedszkolu nr 1 znajdującym się przy ulicy Kosynierów Gdyńskich utworzony został oddział specjalny. To właśnie tam będą uczęszczać dzieci w spektrum autyzmu – mówi Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa.

W inicjatywę utworzenia takiego oddziału zaangażowała się m.in. radna Anna Kozak. Potrzeby dzieci są bardzo duże – mówi.

Oddział specjalny w przedszkolu nr 1 będzie działał od 1. września. Niewykluczone jest uruchomienie podobnych oddziałów w przyszłości.