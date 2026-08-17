Prezydent USA Donald Trump wyraził w niedzielę (16 sierpnia) zadowolenie z podpisania w Mekce przez Turcję, Arabię Saudyjską i Pakistan porozumienia o wspólnej obronie w Mekce. Ocenił, że to ważny pierwszy krok w kierunku pokoju na Bliskim Wschodzie.

Bardzo się cieszę, że Arabia Saudyjska, Turcja i Pakistan niedawno – i wreszcie – podpisały w Mekce porozumienie o wspólnej obronie. Pokazuje to, jak Bliski Wschód jednoczy się oraz jak państwa będą w końcu mogły bronić się w bardziej znaczący sposób” – napisał Trump w swoim serwisie Truth Social, gratulując przywódcom tych państw. „TO JEST DUŻY, ODWAŻNY I ISTOTNY PIERWSZY KROK — WOW!

– dodał.

Porozumienie w Mekce

Turcja, Arabia Saudyjska i Pakistan podpisały 7 sierpnia w Mekce porozumienie o wspólnej obronie, dążąc do przebudowy architektury bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Sygnatariusze podkreślili, że porozumienie ma na celu pogłębienie współpracy i nie jest wymierzone przeciw żadnemu innemu państwu, bądź grupie państw.

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Porozumienie zakłada, że „każdy atak zbrojny” na którekolwiek z państw sygnatariuszy „będzie traktowany jako atak na wszystkie kraje”.

Reuters przypomniał, że w ostatnim czasie Iran i jego szyiccy sojusznicy nasilili ostrzał Arabii Saudyjskiej i innych państw Zatoki Perskiej, które – podobnie jak wszyscy sygnatariusze porozumienia – są w zdecydowanej większości sunnickie. Ponadto Pakistan i Turcja zaangażowały się w mediację między Iranem i USA w trwającej od 28 lutego wojnie Izraela i Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi.