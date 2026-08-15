W Żaganiu przeprowadzono wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego. Podczas uroczystego apelu na placu generała Maczka wręczone zostały akty mianowań na kolejne stopnie wojskowe. Wyróżniający się żołnierze otrzymali medale i odznaczenia.

W rocznicę Bitwy Warszawskiej złożono także wiązanki kwiatów pod pomnikami formacji pancernych walczących o suwerenność Polski. Jak podkreśla wojewoda lubuski Marek Cebula Ziemia Lubuska stoi wojskiem od wielu lat:

Zastępca dowódcy Czarnej Dywizji generał brygady Roman Łytkowski zaznacza, że dzisiejsze święto to spotkanie tradycji z przyszłością:

– Żagań od zawsze stał mundurem. Tak jest do dziś – podkreśla burmistrz Sławomir Kowal:

W uroczystości wzięli także udział oficerowie i podoficerowie rezerwy. Waldemar Kotula zaznacza, że Bitwa Warszawska wpłynęła na losy kraju, ale całej Europy. – Obowiązkiem Polaków jest pamiętać – zaznacza wnuk żołnierza 1. Pułku Piechoty Legionów imienia Józefa Piłsudskiego:

W szeregu z doświadczonymi żołnierzami stanęli dziś nowo wcieleni. Jak podkreśla jeden z nich mundur to zobowiązanie:

Dodajmy, że blisko 200 żołnierzy z lubuskiej dywizji wzięło dziś także udział w defiladzie w Warszawie.