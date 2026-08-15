„Polska będzie bezpieczna nie tylko dlatego, że budujemy silne państwo i silną armię, ale będzie bezpieczna tylko wtedy, kiedy w Polsce nie będzie zdrady, skrajnej głupoty czy nieodpowiedzialności”- mówił premier Donald Tusk, otwierając w Gdyni paradę morską na Bałtyku.

Tusk wskazał na cztery filary bezpieczeństwa naszego kraju: szczelne granice, mądra polityka zagraniczna, wielkie inwestycje w siły zbrojne oraz silna gospodarka, która się rozwija.

– W te cztery filary co rusz ktoś stara się uderzyć, nie tylko w Rosji, ale także u nas w kraju – mówił premier:

Tusk zwrócił się z apelem do polityków, by w sprawach bezpieczeństwa byli zgodni:

Parada Morska na Bałtyku jest jednym z akcentów obchodów Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Równolegle z paradą morską, ruszyła uroczysta defilada wojskowa na Wisłostradzie w Warszawie.