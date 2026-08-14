Zmiany w sztabie trenerskim SKM-u Zastalu Zielona Góra. Drużynę występującą w II lidze oraz U19 poprowadzi Mateusz Kruczyński.

Zastąpi na tym stanowisku Piotra Bakuna, który po ubiegłym sezonie przeniósł się do Żubrów Białystok. Kruczyński w poprzednich rozgrywkach był trenerem zespołu U17 SKM-u, z którym zajął piąte miejsce w Centralnej Lidze Juniorów oraz siódme z Mistrzostwach Polski.

O szczegółach mówi dyrektor sportowy SKM-u, Artur Cielma:

Z kolei trenerem zespołu U17 oraz trzecioligowego został Włoch Marco Van Den Hende, który dotychczas pracował w swojej ojczyźnie oraz w Estonii:

A jakie cele są postawione przed obydwoma trenerami?