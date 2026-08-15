Święto Wojska Polskiego w Gorzowie uczczono już w piątkowy wieczór. W uroczystości pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i województwa lubuskiego oraz służb mundurowych wraz z żołnierzami 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

To kolejna okazja do pokazania obecności wojska w naszym mieście – mówi Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa.

Dowódca 15. Lubuskiej Brygady Obrony Terytorialnej, pułkownik Leszek Giergielewicz podkreślił znaczenie zmiany podejścia odbioru polskich sił zbrojnych przez społeczeństwo.

Ksiądz Wojciech Nowak, kapelan 15. Brygady WOT-u podkreślił również ważność drugiego święta czyli Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Uroczystości w Gorzowie zakończyły się wręczeniem odznaczeń i wyróżnień wojskowych, złożeniem przez delegacje kwiatów pod pomnikiem Marszałka oraz odśpiewaniem Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego zaplanowano w tym roku w naszym województwie w Żaganiu.