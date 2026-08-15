Uczestniczą w akcjach, szkolą się, a jeśli trzeba, w zimie pomagają odśnieżać ulice – mowa o zielonogórskich strażakach ochotnikach. Jak mówi Paweł Wysocki, prezes OSP Sucha, w tegorocznym sezonie letnim pracy tej formacji nie brakuje.

Wspomagamy w akcjach strażaków zawodowych, ale nasza działalność to nie tylko wyjazdy do zdarzeń – zaznacza:

OSP Sucha zrzesza około 50 osób, na akcje wyjeżdża blisko połowa.

Częścią Ochotniczej Straży Pożarnej są młodzieżowe drużyny pożarnicze. Tu dzieci i młodzież najpierw podpatrują działania starszych i zdobywają wiedzę pożarniczą, a później sami trenują – mówią Łukasz Andrzejewski, prezes OSP Racula i Paweł Wysocki, prezes OSP Sucha:

W OSP Racula zrzeszonych jest teraz ponad 20 młodych osób.

Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych z Zielonej Góry w wakacje wyjeżdżają też na obóz treningowy nad morzem.