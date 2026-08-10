Piłkarze ręczni Olimpu AZS-u UZ Zielona Góra mają za sobą pierwszy tydzień treningów i zarazem pierwszy mecz kontrolny. W Wągrowcu pokonali występującą w Lidze Centralnej Nielbę 35:33.

Podopieczni trenera Ireneusza Łuczaka przygotowują się do nowego sezonu I ligi w odmienionym składzie, w którym zabraknie kilku doświadczonych graczy – m.in. Alana Młynkowiaka, Huberta Kamińskiego i Kacpra Kiersnowskiego, którzy zasilili Zew Świebodzin, a także Michała Fórmaniaka, który przeniósł się do Trójki Nowa Sól.

W ich miejsce klub pozyskał głównie młodych zawodników, ale jest też jeden hit transferowy – 26-letni bramkarz Maksym Lobczuk, który ma na koncie występy w Superlidze w barwach Chrobrego Głogów, a ostatnie dwa sezony spędził na parkietach Ligi Centralnej w barwach Siódemki Miedzi Legnica.

O pierwszym sparingu, przygotowaniach oraz transferach rozmawiamy z trenerem AZS-u, Ireneuszem Łuczakiem:

Jeden z nowych nabytków zespołu, Igor Jężak:

Jeden ze starych wyjadaczy, Kacper Zyber: