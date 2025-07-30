Policja, przy pomocy wschowskich strażników, szuka sprawcy zatrucia Jeziora Lgińsko. Z powodu jednorazowego zrzutu nieczystości płynnych przez nieznanego sprawcę w wodzie pojawiły się bakterie E.coli.

Sanepid zamknął popularne kąpielisko w Lginiu i pobrał próbki wody do analizy. – Prosimy mieszkańców i turystów o pomoc w wykryciu sprawcy tego zdarzenia – mówi Witold Skorupiński, komendant Straży Miejskiej we Wschowie.

Wyniki badań próbek wody mają być znane jeszcze dzisiaj.