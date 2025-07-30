Woda w Jeziorze Lgińsko, w gminie Wschowa, jest już czysta i nadaje się do kąpieli. Wyniki najnowszych badań wykazały, że parametry jakości wody wróciły do norm. Taki komunikat wydał dziś nowosolski sanepid. – Możemy już otworzyć gminne kąpielisko w Lginiu – mówi Artur Obuchowicz, dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie.

Przypomnijmy, że kilka dni temu sanepid zakaz kąpieli w Jeziorze Lgińsko. Powodem było wykrycie w wodzie bakterii E.coli. Władze gminy Wschowa przypuszczają, że doszło do nielegalnego zrzutu nieczystości płynnych do akwenu i szukają sprawcy.