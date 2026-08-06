Prawo dziecka do intymności gwarantuje ratyfikowana przez Polskę Konwencja o prawach dziecka.

Artykuł 16 tej konwencji mówi:

Żadne dziecko nie będzie podlegało arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję ani bezprawnym zamachom na jego honor i reputację.

Ściąganie majtek innym dzieciom w przedszkolu to najczęściej przejaw naturalnej ciekawości rozwojowej lub testowania granic.

Dlaczego dzieci to robią?

Maluchy sprawdzają, jaka będzie reakcja rówieśnika oraz nauczyciela. Dzieci często nie rozumieją jeszcze pojęcia intymności i prywatności.

Jak chronić dziecko i reagować w przedszkolu?

1. Edukacja o granicach i zasadzie „bielizny”

Ucz dziecko od najmłodszych lat, że miejsca intymne (zakryte przez majtki) należą tylko do niego.

Wprowadź zasadę, że nikt nie ma prawa dotykać ani ściągać jego bielizny, a ono nie może robić tego innym.

Ćwicz z dzieckiem asertywne mówienie: „Nie wolno!”, „Stop, nie życzę sobie tego!”.

2. Natychmiastowe zgłaszanie nauczycielowi Powiedz dziecku, że każdą taką sytuację musi od razu zgłosić pani w przedszkolu.

Zapewnij malucha, że skarżenie w obronie swoich granic jest dobre i bezpieczne.

3. Rozmowa z kadrą przedszkola.

Poproś o spotkanie z wychowawcą w celu omówienia incydentu.

Dowiedz się, czy placówka realizuje Standardy Ochrony Małoletnich przed krzywdzeniem.

Zasugeruj przeprowadzenie w grupie zajęć o szacunku do ciała i prywatności.

Wymagaj od personelu zwiększonego nadzoru w miejscach takich jak łazienka czy kąciki zabaw.