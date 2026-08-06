Po kolizji na trasie ekspresowej S3 niedaleko Skwierzyny został wznowiony ruch na jezdni w kierunku Gorzowa Wlkp. Był on wstrzymany po tym, jak ciężarówka uderzyła w przyczepę służby drogowej. Obecnie ruch odbywa się lewym pasem – poinformował dyżurny Punktu Informacji Drogowej oddziału GDDKiA w Zielonej Górze.

Do kolizji doszło w czwartek (6 sierpnia) krótko przed godz. 11 na 108. kilometrze S3, to jej odcinek między węzłami Skwierzyna Zachód i Gorzów Wlkp. Południe. Nikt nie został ranny.

Drogowcy przekazali, że doga może być zablokowana na tym kierunku około dwóch godzin, ale szybko nastąpiła aktualizacja tej informacji.

Z najnowszego komunikatu GDDKiA wynika, że udało się przywrócić ruch w kierunku Gorzowa Wlkp. i odbywa się on teraz lewym pasem. Tym samym nie ma konieczności korzystania z objazdu starą drogą nr 3.