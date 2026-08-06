Większość Polaków nie przyjmuje zalecanej dawki wody 2-2,5 litrów na dobę. Ponad 10 proc. z nas nie pije wody w ogóle – podał Narodowy Fundusz Zdrowia w serwisie X. Zaznaczył, że właściwie nawodnienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Większość Polaków nie przyjmuje zalecanej dawki wody 2-2,5 litrów na dobę. Ponad 10 proc. z nas nie pije wody w ogóle – podał NFZ w serwisie X. Zaznaczył, że właściwie nawodnienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Dalsza część tekstu pod wpisem
??? Wysokie temperatury – to większe ryzyko odwodnienia.
?? Właściwie nawodnienie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
?? Większość Polaków nie przyjmuje zalecanej dawki wody 2-2,5 litrów na dobę.
?? Ponad 10% z nas nie pije wody w ogóle.
?? Zadbaj o siebie… pic.twitter.com/mwO7Yn8r1f
— Narodowy Fundusz Zdrowia (@NFZ_GOV_PL) August 5, 2026
NFZ przypomniał, że odpowiednie nawodnienie jest jednym z elementów zdrowego żywienia, a skutki odwodnienia mogą być dotkliwe. Objawy to m.in. zaburzenia trawienia, zmęczenie, senność, problemy z koncentracją.
Szczególnie narażone na odwodnienie są dzieci i osoby starsze. Organizm dziecka zawiera więcej płynów niż u osób dorosłych. U niemowląt może szybko dojść do odwodnienia na skutek działania za wysokiej temperatury, biegunek czy nieodpowiedniego żywienia. Małe dzieci mogą mieć trudności w wyrażaniu pragnienia. Z kolei osoby starsze mają zaburzone odczuwanie pragnienia – podkreślił NFZ.
Zalecane dzienne spożycie wody dla dorosłego człowieka wynosi od 2 do 2,5 litra, czyli około 8-10 szklanek, przy czym zapotrzebowanie zależy od kilku czynników, m.in. stylu życia, rodzaju diety, temperatury powietrza.
Jak podkreślił NFZ, zapotrzebowanie na wodę wzrasta m.in. u kobiet w ciąży i karmiących (2,3–2,7 l dziennie), a także przy wysokiej temperaturze otoczenia, wzmożonej aktywności fizycznej, gorączce, stomiach czy diecie bogatej w błonnik i kalorie. Głównym źródłem nawodnienia powinna być czysta woda, ale bilans płynów uzupełniają też warzywa, owoce, koktajle, zupy oraz niesłodzone napoje mleczne. Eksperci obalają również popularny mit dotyczący kawy i herbaty – umiarkowane ich spożycie (do 4 filiżanek kawy dziennie) nie prowadzi do odwodnienia.
Podczas fal upałów kluczowe jest regularne sięganie po wodę, zanim pojawi się uczucie pragnienia, które stanowi już pierwszy sygnał odwodnienia.
NFZ doradził: w upały najlepszym wyborem jest woda niegazowana i pozbawiona cukru, którą warto urozmaicić naturalnymi dodatkami, takimi jak plasterki cytryny, pomarańczy, imbir czy świeża mięta. Doskonałym wsparciem bilansu płynów są także soczyste warzywa i owoce, zwłaszcza arbuzy, ogórki oraz truskawki. Należy unikać napojów słodzonych i gazowanych, gdyż zamiast gasić pragnienie, jedynie je potęgują.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w czwartek ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju, z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB poinformowało o alercie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach. Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuję w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, opolskim oraz w części woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, lubuskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązywać będą do czwartku, do godz. 20. Temperatura w ciągu dnia osiągnie od 33 do 38 st. C.
Czytaj także:
Podczas upałów woda to podstawa, jednak lepiej nawadniają mleko i soki owoce
Podczas upałów konieczne jest nawadnianie organizmu jakimkolwiek płynem. Woda to podstawa, jednak lepiej nawadniającymi płynami są mleko, sok pomarańczowy lub nawet herbata. Należy natomiast unikać słodkich napojów gazowanych. Wszelkie...Czytaj więcejDetails
Czytaj także:
Główny Inspektorat Weterynarii: przed upałami należy chronić także zwierzęta
Główny Inspektorat Weterynarii ostrzega przed wpływem upałów na zwierzęta i apeluje o ich ochronę przed wysokimi temperaturami. Inspektorzy służb weterynaryjnych będą weryfikować stosowanie zaleceń dotyczących dobrostanu zwierząt podczas kontroli. W czwartek...Czytaj więcejDetails
Polecamy
Rzecznik Praw Obywatelskich chce zmian w in vitro. Chodzi o samotne kobiety
Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów ustawy o leczeniu niepłodności z 2015 r. Aktualne prawo pozbawia...Czytaj więcejDetails