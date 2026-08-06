Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla 13 województw i przed burzami dla przeważającej części kraju, z wyłączeniem północnego zachodu i zachodu. RCB poinformowało o alercie przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu w 14 województwach.

Najwyższy stopień alertu przed upałem obowiązuję w województwach: lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim, łódzkim, śląskim, opolskim oraz w części woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, lubuskiego i małopolskiego. Ostrzeżenia obowiązywać będą do czwartku, do godz. 20. Temperatura w ciągu dnia osiągnie od 33 do 38 st. C.

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??? Prognoza pogody na czwartek W wielu miejscach przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Najwięcej zjawisk prognozowanych jest na północy, północnym wschodzie oraz w centrum i na południu kraju. ?? W czasie burz opady 25–40 mm i porywy wiatru do 90 km/h. ??? Temperatura od… pic.twitter.com/kIbQN58TBw — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 6, 2026

Ostrzeżenia przed upałami II stopnia obejmują obszar części województwa podlaskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i małopolskiego. Alerty obowiązywać będą również do czwartku, do godz. 20. Prognozuje się temperaturę w dzień do 34 st. C, a w nocy do 22 st. C.

IMGW wydało również ostrzeżenia II stopnia przed burzami, które obejmują rejon województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego, dolnośląskiego, a także część woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Alerty pozostaną w mocy do godzin porannych w czwartek. Burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do 90 km/h i lokalnie grad.

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!?Uwaga! Alert RCB!? "Pogoda: dziś i jutro (06/07.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni." Alert RCB wysłano do odbiorców przebywających na terenie:

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o treści „Pogoda: dziś i jutro (06/07.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni”. Wiadomość wysłano do odbiorców przebywających na terenie województw: podkarpackiego, lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Alert obowiązuje również w części województwa pomorskiego (powiaty: Gdańsk, gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski i tczewski) i wielkopolskiego (powiaty: gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki i wrzesiński).

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Instytut wydał także ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, który obowiązuje w części województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (w zlewniach Górny Ełk, Górna Lega i Węgorapa). „W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia” – poinformował IMGW.

Alertami hydrologicznymi I stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wody objęto obszar województwa podlaskiego oraz część woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego.

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Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia, II stopnia – wystąpienie tych zjawisk, III stopień zaś wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.

Ostrzeżenia hydrologiczne I stopnia przewidują układanie się stanów wód w strefie poniżej stanów ostrzegawczych, przy czym możliwe jest ich lokalne, krótkotrwałe osiągnięcie bądź przekroczenie.

Ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia oznacza, że stany wody (obserwowane lub prognozowane) układają się w strefie powyżej stanów ostrzegawczych, z tendencją wzrostową i możliwością krótkotrwałego przekroczenia stanów alarmowych.